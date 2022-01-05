Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 2 milyon 732 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gümrük kaçağı 2 milyon 732 bin makaron ve 398 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir depo ve ikamette kaçak ürünler bulunduğunu belirledi.
Adreslere baskın yapan polis, 32 bini tütün doldurulmuş olmak üzere 2 milyon 732 bin makaron, 398 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Makaron
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