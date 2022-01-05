Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
[fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için fırtına uyarısı yaptı. Rüzgârın saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, rüzgârın akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de güneyden 6 ila 8 kuvvetinde, saate 50-75 kilometre hızla eseceği duyuruldu.
Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Ege Bölgesi Hava Durumu Meteoroloji
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