Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı. Kendisine sarılarak gözyaşı döken kadını "Daha iyisini yapacağım" diyerek teselli eden ev sahibi, yangın esnasında korkan köpeğini de sakinleştirmeye çalıştı.
Rüstemler Mahallesi'nde Kemal T'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer katları da sardı.
Birbirlerine sarıldılar
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen damat İlker T. ve yakınları, birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı.
İlker T, ara ara kulübedeki köpeğinin yanına giderek onu sevdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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