Rüstemler Mahallesi'nde Kemal T'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer katları da sardı.

Birbirlerine sarıldılar

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen damat İlker T. ve yakınları, birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı.

İlker T, ara ara kulübedeki köpeğinin yanına giderek onu sevdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.