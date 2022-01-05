Sivas'ta, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, devriye sırasında Gültepe Mahallesi 4 Eylül Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arsada bağlanmış Pitbull cinsi köpeği gördü.

Ekipler, köpeğin, arsanın karşısındaki kaportacı dükkanını işleten Tolga İlaslan'a ait olduğunu belirledi.

İlaslan ile görüşen ekipler, teslim aldıkları 'Paşa' isimli köpeği, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansıyla barınağa gönderdi.

"Kendi isteğim ile köpeğimi teslim ettim"

1,5 yıldır köpeğe baktığını söyleyen Tolga İlaslan, "Saldırganlığı falan yoktu. Kendi isteğim ile köpeğimi teslim etmek istedim. Cezası olduğu için barınağa verdim" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Yasaklardan dolayı vermek istedik"

Aynı bölgede çalışan Orhan Çenebaşı'na ait 'Dogo Argentino' cinsi 'Şila' isimli köpek de ekiplere teslim edildi.

Çenebaşı, "1 aydır köpeğe bakıyorum. Köpeğimi evde yetiştirdim. Herhangi bir saldırganlığı da yok. Yasaklardan dolayı vermek istedik. Kendi isteğimle verdim. Bebeği dahi yanına bıraksan bir şey yapmazdı" diye konuştu.

Yasaklı ırk köpeklerin kaydı için son tarih 14 Ocak

Tarım ve Orman Bakanlığı tehlikeli köpek ırkı listesini Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı olarak güncellemişti.

Tehlike arz eden 6 ırktan köpeği olanların devlete bildirmeleri zorunlu. Kayıtlar için son tarih ise 14 Ocak.