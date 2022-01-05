Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 1998'de koruculuk yaparken terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Mahmut Özgöller'in eşi Fatma Özgöller, ördüğü atkıları Doğuda görev yapan askerlere hediye ediyor.

Özgöller, kendisini ziyarete gelen Çatalpınar Kaymakamı Eyyüp Batuhan Ciğerci'ye ördüğü 32 atkıyı ve torununun yardımıyla yazdığı mektubu verdi.

Mektup ve atkılar, Mehmetçiğe gönderilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Fatma Özgöller, mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Mehmetçikler, öncelikle orada herkese sonsuz başarılar ve güç diliyorum. Bu notu tüm ailem adına yazıyorum. Sayenizde buralardayız. Siz orada bizler, bizim milletimiz, bizim vatanımız için savaşıyorsunuz. Buradaki herkes sizler için dua ediyor. Herkesin selamları var. Tek duamız bu vatan yıkılmasın. Yüce Allah'ım sizin yar ve yardımcınız olsun. Başımızdan eksik olmayın. Orada şehit olan askerlerimizin mekânı cennet ruhları şad olsun. Gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Canımız sizlere feda olsun."