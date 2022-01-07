Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Akdeniz Bölgesi'nde rüzgar yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in doğusu ile pazar günü sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz geneli, Doğu Akdeniz'in güney ve batısında, doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, pazar günü ise yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Sağanak Hava Durumu Akdeniz Bölgesi
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