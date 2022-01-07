Rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in doğusu ile pazar günü sabah saatlerinden sonra Batı Akdeniz geneli, Doğu Akdeniz'in güney ve batısında, doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, pazar günü ise yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.