Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. Bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Sandıklı'da, Tuncay Kuzpınar idaresindeki otomobil, Çiğiltepe köyü mevkiinde karşı şeride geçerek Ali Kıray yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kuzpınar yönetimindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü.
Kaza yerine jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuncay Kuzpınar, Hüseyin Kuzpınar, Ali Kıray ve Selma Kıray ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hüseyin Kuzpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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