Afyonkarahisar Sandıklı'da, Tuncay Kuzpınar idaresindeki otomobil, Çiğiltepe köyü mevkiinde karşı şeride geçerek Ali Kıray yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kuzpınar yönetimindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölündü.

Kaza yerine jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuncay Kuzpınar, Hüseyin Kuzpınar, Ali Kıray ve Selma Kıray ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hüseyin Kuzpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.