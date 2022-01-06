Pamukkale'de apart işletmeciliği yapan M.A., otomobilinin sol arka çamurluğunun içinde beyaz bir poşet buldu.

Çamurluktan çıkarmak için çektiği poşetten cep telefonu düştüğünü gören M.A., durumu polise bildirdi.

Poşetin içinde el yapımı patlayıcı bulunduğunu tespit eden polis ekibi, poşedi kontrollü şekilde patlattı. Düzenek ve otomobil üzerinde parmak izi taraması yapıldı.

Soruşturma kapsamında, mevsimlik orman işçisi H.D. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Eşiyle patronunun otomobile binmesini beklemiş

İfadesinde, boşanma aşamasında olduğu apart çalışanı eşinin, patronu M.A. ile ilişkisi olduğunu iddia eden H.D., suçunu itiraf etti.

İnternetten öğrenerek hazırladığı el yapımı patlayıcıyı M.A.'nın otomobiline yerleştirdiğini anlatan H.D., infilak ettirmek için eşiyle patronunun aynı anda otomobile binmesini beklediğini, bu gerçekleşmeyince uzaktan kumandayı çöpe attığını söyledi.

3 gün boyunca patlayıcı yerleştirilmiş otomobille gezdiğini öğrenen M.A., güvenlik gerekçesiyle şehir dışına yerleştirildi.