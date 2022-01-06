İstanbul Havalimanı'na gelen Özbekistan uyruklu D.K'ye ait pasaportun kimlik sayfasında değişiklik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli, M.K. ismine düzenlenen gerçek pasaportunu görevlilere ibraz etti.

Şüphelinin pasaportun 7. sayfasında yer alan "Antalya Havalimanı Giriş-İstanbul Havalimanı Çıkış" damgasının sahte olduğu belirlendi.

Şüphelinin 2017 yılında DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alındığı ve sınır dışı edildiği öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Sahte Özbekistan umumi pasaportu ile Antalya Havalimanı'ndan 9 Aralık'ta yurda giriş yaptığı da belirlenen şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edildi.