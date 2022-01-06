Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen hizmetler ile Türkiye'de görme engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olması, toplumla kaynaşması ve günlük yaşamlarını sürdürürken bağımsız ve özgür olabilecekleri koşullara sahip olabilmeleri hedefleniyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından görme engelli bireylerin kimseye muhtaç olmadan toplum içinde bağımsız yaşayabilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerine destek olmak için İstanbul ve Ankara'da Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi açıldı.

İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Yenimahalle Görme Engelliler Merkezi Müdürlüğünde 15 yaş ve üzerine yönelik 5-5,5 aylık dönemsel sürelerle karma eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.

Merkezlerde görme engelliler mesleki açıdan da destekleniyor. Bu kapsamda, İstanbul'daki merkezde temel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini başarıyla tamamlayan 2 bin 979 görme engelli sertifikalarını aldı.

Ankara'daki rehabilitasyon merkezinde ise toplam 1651 görme engelli, kuruluşun temel ve mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belgelerini almayı hak kazandı. Böylece merkezlerde 4 bin 630 kursiyer mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalandırıldı.

Hak sahibine aylık 1798 lira evde bakım yardımı

Bakanlık tarafından bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım hizmeti de veriliyor.

Evde bakım yardımından Sağlık Kurulu Raporlarına göre "ağır engelli" ya da "tam bağımlı" yetişkinler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) "çok ileri düzeyde özel koşul gereksinimi", "Belirgin Özel Gereksinim Var" (ÖGV), "özel koşul gereksinimi" ibareleri bulunan çocuklar, hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte iki oranının altında ise yararlanabiliyor.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapılıyor.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaş "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlanıyor. 2021'de toplam 11 milyar TL evde bakım yardımı ödendi.

Aralık ayı verisine göre, evde bakım yardımı alanların cinsiyet ve engel grubu dağılımına göre, Aralık 2021 itibarıyla evde bakım yardımından faydalanan görme engelli bireylerin sayısı 19 bin 349'u kadın ve 19 bin 825'i erkek olmak üzere toplam 39 bin 174 oldu.

Sağlık raporuna göre, yüzde 40 ve üzeri engeli olan, sosyal güvencesi bulunmayan ihtiyaç sahipleri engelli aylığından faydalanabiliyor.

Yüzde 40 üzeri engeli olan görme engelli vatandaşlar da bu destekten yararlanabiliyor.

Kamuda görme engeli bulunan memur sayısı yaklaşık 11 bin oldu

Bakanlık tarafından görme engellilere erişilebilirlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanında kamuda da istihdam sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde kayıtlı yaklaşık 2,6 milyon engelli vatandaş bulunuyor. Bu kişilerin 215 bin 76'sını görme engelliler oluşturuyor.

2002'de 5 bin 777 olan engelli memurların sayısı, bu yıl itibarıyla yaklaşık 11 bini görme engelli olmak üzere 63 bin 87'ye ulaştı.