Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 4 Ocak'ta 20 derece olarak kayıtlara geçen İzmir, ocak ayı en yüksek sıcaklık rekoruna yaklaştı. İzmir'de ocak ayının en yüksek sıcaklığı 1 Ocak 2010'da 22,4 derece olarak kaydedilmişti.

Çanakkale'de de sıcaklıklar 20 dereceye ulaşırken, Aydın ve Balıkesir'de en yüksek sıcaklık 18-19, Manisa'da ise 17 derece olarak ölçüldü.

Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların 9 Ocak Pazar gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

"Güney batılı sıcak hava kütlelerinin etkisi görülüyor"

Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fiziki Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, orta enlemlerde yer alan Türkiye'nin, bazen kutup bazen de subtropik hava kütlelerinin etkisi altında kaldığını belirtti:

"Türkiye üzerinde, Akdeniz'den güney batılı ılık sıcak havayı sürükleyen hava kütlelerinin etkisi görülmektedir. Bu sıcak hava dalgasının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerinde de belirtildiği gibi batı bölgelerimizde sıcaklığı 4-10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkarması beklenmektedir."

Tağıl, hafta sonuna doğru yağışlı havanın etkili olabileceğini hatırlattı.

"Bitkiler olumsuz etkilenebilir"

Tağıl, hava sıcaklıklarının normallerin üstünde seyretmesinin bitkiler üzerinde olumsuz etkilere neden olabildiğini söyledi:

"Bulunduğumuz Orta Kuşak'ta hava sıcaklığı bitki gelişimi üzerinde büyük etkiye sahiptir. Küresel ısınmaya bağlı artan sıcaklıklara bitkiler, fenolojik safhalarını erkene çekerek tepki vermektedir. Bu durum, bitkinin geç don zararına uğrama riskinin artırmasına, dolayısı ile meyve üretimi üzerine olumsuz etkilerin oluşmasına yol açacaktır."