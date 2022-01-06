Kontrolsüz deniz dolguları ve derelere atılan çöpler, taşkınlarla sürüklenerek Doğu Karadeniz'de kirliliğe yol açıyor.

Denizlerdeki atıklar, fırtınalı havalarda dalgaların etkisiyle balıkçı barınaklarında ve deniz yüzeyinde birikiyor. Kıyıya çıkarttıkları çöp dolu ağları kurtarmaya çalışan balıkçılar, sonuç alamıyor.

"Artık balığa gitmek istemiyoruz"

Eminettin Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Köseoğlu, akşam denize bıraktıkları ağları sabah çöplerle dolu bulduklarını belirtti:

"Pet şişe, teneke parçası, kablolar, ağaçlar her şey var ama balık yok. Hangi limana giderseniz gidin eğer orada denize çöp dökülüyorsa, orada kimin ağı varsa o bu eziyeti çekiyor.

Ağları kurtarmamıza imkan yok, mantarını, ipini, kurşunu kurtarıyoruz, gerisini atacağız. Artık balığa gitmek istemiyoruz, eskiden denize gittik mi bir saatte paramızı çıkartıp geri dönüyorduk. Şimdi denizde iki çeşit balığı zor buluyoruz."

"Plastikler çok ciddi ekolojik etkilere sahip"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, denize ulaşan plastiklerin çok ciddi ekolojik ve sosyoekonomik etkilere sahip olduğunu anlattı:

“Denize ulaşan plastikler çok ciddi ekolojik ve sosyoekonomik etkilere sahipler. Sosyoekonomik etkilerin başında ülkelerin plastiği denizel ortamdan ve sahil şeridinden uzaklaştırmak için harcadıkları çok büyük bütçeler, navigasyon ve balıkçılığa verdikleri zararlar var."

"Ülke ekonomisi için ciddi bir kayıp"

Plastiklerin büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayan Doç. Dr. Aytan, "Plastikler hem içerdikleri kimyasallar hem de denizel ortamda üzerlerine toplanan kirleticiler ile birlikte deniz yaşamı ve insan sağlığı için büyük tehdit. Balıkçılık için de çok büyük bir tehdit. Plastikler hem balık stoklarını olumsuz etkileyerek hem de balıkçılık donanımına ciddi zararlar vererek geçim kaynağını denizlerden sağlayan balıkçılar için hem de ülke ekonomisi için ciddi bir kayıp oluşturuyor” dedi.

"Denizlerimizde balıktan çok plastik olacak"

Günlük hayatta kullanılan her türlü objeye balık ağlarında rastlamanın mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Aytan şunları söyledi:

"Her geçen gün artan plastik üretimi ve doğada sonlanan plastik miktarının artması göz önünde bulundurulduğunda, plastikler özellikle denizlerimizdeki biyoçeşitlilik için çok büyük bir tehdit. Biyoçeşitliliği ve balıkçılığı korumak için acilen gerekli önlemleri alarak denizlerimize giren plastik miktarını azaltmak, durdurmak ve mevcut plastiği de uzaklaştırmak zorundayız. Yoksa yakın gelecekte denizlerimizde balıktan çok plastik olacak.”