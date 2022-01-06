İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki hedefler doğrultusunda Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dördüncü Yargı Paketi ile ifade işlemleri için yakalananlara taahhütle serbest bırakılma imkanı sağlandı.

Söz konusu kişilerin yakalanması üzerine makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılmasını düzenleyen yasa ile ilgili kişileri gece yarısı gözaltına alma, otelde, havaalanında yakalama gibi işlemlere de son verildi.

Bu kapsamda, uygulamanın yürürlüğe girdiği 14 Temmuz 2021'den bu yana 17 bin 831 kişi, taahhüt vererek serbest bırakıldı.

Taahhüdünü yerine getirmeyene para cezası

Düzenleme uyarınca, gece yakalanan kişilerin durumu emniyet ya da jandarma görevlilerince sistem üzerinden kontrol ediliyor. Kişinin belirtilen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunacağına dair taahhütte bulunması üzerine, Cumhuriyet savcısına bildiriliyor. İlgili kişiler, Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine serbest bırakılıyor.

Bu şekliyle bilişim sistemine de işlenen karar, her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabiliyor. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye yakalama emrinin düzenlendiği yerin Cumhuriyet savcısı tarafından 1000 lira idari para cezası verilebiliyor.