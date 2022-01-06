Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da bir kamyondaki bidonlarda 3 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Adana-Gaziantep Otoyolu’nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu.
Bir kamyonda yapılan aramada büyük bidonlara doldurulmuş 3 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana Akaryakıt Kaçakçılık
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