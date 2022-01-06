Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adana-Gaziantep Otoyolu’nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu.

Bir kamyonda yapılan aramada büyük bidonlara doldurulmuş 3 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü.