Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.