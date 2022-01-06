Batı Karadeniz'in Efes'i olarak biliniyor. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapıyor.

Tarihi milattan önce 3'üncü yüzyıla uzanan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti, arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Kararla birlikte antik kentteki çalışmaların da hız kazanması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda eser gün yüzüne çıktı

Antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların yer aldığı bölgede, şimdiye kadar çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar özelikle antik tiyatronun olduğu bölümde yoğunlaşıyor.

Arkeolog Doğuş Çalışkan konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu eserler arasında en önemli olanlar tiyatro içerisinde kullanılan aplikler, kandiller, müzik aletleri masklar ve tiyatro binasının kendi bezeme objeleri. Tiyatro sahne binası içerisinde daha sonraki dönemlerde yapılmış bir kemik atölyesi ve bu atölye içerisinde kemik aletler de çok sayıda ele geçirdik. Bu süs ve el aletleri dışında bu bölgede bir de çocuk mezarı bulduk. Buradan çıkardığımız eserlerin hepsini günübirlik olacak şekilde belgeleyerek müze müdürlüğüne teslim ediyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kazı çalışmaları 2013'ten bu yana sürüyor

Antik tiyatro 10 bin kişiye hizmet verecek şekilde hazırlandı ve oturma düzeninin mobilya izlenimi verebilmesi için aslan ayaklarıyla bezendi. Aslan motifinin kullanılmasının sebebi ise Roma döneminde gücün sembolü olarak bilinmesi.

Bölgede 2013 yılında başlayan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Haber: Birgül Yazıcı

