Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 07:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Güngören'de bakıma muhtaç hayvanları toplama aracı yandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Güngören ilçesinde Bakırköy Belediyesine ait bakıma muhtaç hayvanları toplama aracında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
Tozkoparan Mahallesi Hayat Sokak'ta park halinde bulunan Bakırköy Belediyesine ait araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale geldi.
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