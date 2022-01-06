İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde, 150 çuval içinde kaçak avlandığı belirlenen toplam 5 ton midyeye el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemelerde, kara kıllı midyelerin yasadışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan avlandığı ve evraklarının olmadığı tespit edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Canlı oldukları belirlenen midyeler denize bırakılırken, kaçak avlanan kişiler hakkında da idari para cezası uygulandı.