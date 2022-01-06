Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 06:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kaçak avlanan 5 ton midye ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da kaçak avlandığı tespit edilen 5 ton midyeye el konuldu. Canlı oldukları belirlenen midyeler denize bırakılırken, midyeleri kaçak avlayan ve naklini yapanlara ceza uygulandı.
İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde, 150 çuval içinde kaçak avlandığı belirlenen toplam 5 ton midyeye el konuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemelerde, kara kıllı midyelerin yasadışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan avlandığı ve evraklarının olmadığı tespit edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Canlı oldukları belirlenen midyeler denize bırakılırken, kaçak avlanan kişiler hakkında da idari para cezası uygulandı.
Etiketler: İstanbul
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