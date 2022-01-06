Akşam saatlerinde Küçükçekmece'de bir oto tamircisinde, LPG’li bir araçta yapılan kaynak sırasında patlama meydana geldi.

Yere dökülen tinerin de tutuşmasıyla alevler tamirhaneyi sardı.

[Fotoğraf: DHA]

Ölen ya da yaralanan olmadı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis, olası yeni patlamalara karşı çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: DHA]

3 araç hasar gördü

Tamirhane ve içerideki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Patlama sırasında binanın dış cephesiyle park halindeki 2 otomobil de hasar gördü.