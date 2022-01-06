Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 01:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tamirhanede LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece'de bir oto tamirhanesinde bulunan LPG'li araçta tamir sırasında patlama meydana geldi. Tamirhane kısa sürede alevler arasında kaldı. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken tamirhane ve 3 araçta maddi hasar oluştu.
Akşam saatlerinde Küçükçekmece'de bir oto tamircisinde, LPG’li bir araçta yapılan kaynak sırasında patlama meydana geldi.
Yere dökülen tinerin de tutuşmasıyla alevler tamirhaneyi sardı.
[Fotoğraf: DHA]
Ölen ya da yaralanan olmadı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis, olası yeni patlamalara karşı çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: DHA]
3 araç hasar gördü
Tamirhane ve içerideki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Patlama sırasında binanın dış cephesiyle park halindeki 2 otomobil de hasar gördü.
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