Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 00:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da zehir taciri 4 kişiye tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi, A.T, Y.S, E.B ve K.U'yu gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
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