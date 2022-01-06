İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirdi, A.T, Y.S, E.B ve K.U'yu gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.