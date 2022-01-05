Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tır şoförünün eşi camdan fırlayarak aracın altında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de tır otobüse çarptı. Kazada tır şoförünün araçta bulunan eşi, camdan fırlayarak yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi.
Soner Koçer'in kullandığı tır, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüse yandan çarptı.
Emniyet kemeri takılı değildi
Emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün eşi Feride K., ön camdan fırlayarak tırın altında kaldı.
İtfaiye ekipleri, Feride K.'yi tırın altında sıkıştığı yerden kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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