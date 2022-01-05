Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Gaziantep'te sokak köpeği kadına saldırdı
Gaziantep'te sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın, tedavi altına alındı.
Merkez Şahinbey ilçesi Bostancı Mahallesi'nde, dün gece geç saatlerde atık toplayan Aslı B.'ye sahipsiz köpek saldırdı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, köpeğin kadına saldırdığı ve bir vatandaşın köpeği uzaklaştırdığı, daha sonra ambulansın geldiği yer aldı.
Görevlilerce bulunan köpek, barınağa götürüldü.
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