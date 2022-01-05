Merkez Şahinbey ilçesi Bostancı Mahallesi'nde, dün gece geç saatlerde atık toplayan Aslı B.'ye sahipsiz köpek saldırdı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, köpeğin kadına saldırdığı ve bir vatandaşın köpeği uzaklaştırdığı, daha sonra ambulansın geldiği yer aldı.

Görevlilerce bulunan köpek, barınağa götürüldü.

