Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'de FETÖ üyeliğinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada hapis cezası kesinleşen İ.H.C.'nin ilçede saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan İ.H.C., işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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