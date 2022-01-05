Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.
Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.
Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı.
Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.
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