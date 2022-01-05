Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Mahmut D. idaresindeki hafif ticari araç, Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde ile Hasan İ. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi, otomobil ise şarampole girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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