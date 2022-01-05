Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
YÖK Başkanı Özvar, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi
[Fotoğraf: AA ]
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezip, Eskimo usulü balık avını izledi.
Kars ile Ardahan arasında yer alan ve soğuk hava sebebiyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü, kar yağmasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Ardahan'daki programlarının ardından Çıldır Gölü'ne geldi. Burada atlı kızakla kısa bir gezinti yapan Özvar, daha sonra Eskimo usulü balık avını izledi.
Özvar, daha sonra Kars'a gitti.
Etiketler: Ardahan
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