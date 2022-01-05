Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarampole yuvarlanan araç, site deposunun çatısında durdu
[Fotoğraf: AA ]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Abdurrahman U. idaresindeki hafif ticari araç, Hisartepe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlanan araç, 108 Evler Sitesi'nin bahçesinde, bir apartmanın yakınındaki deponun çatısında durabildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu.
Kaza yapan araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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