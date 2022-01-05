Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaik bulundu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaik bulundu. Kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazıda ortaya çıkarılmış, 6. yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik tespit edildi.
Tarihi eser koruma altına alınırken, kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle M.B. gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Kaçak Kazı Roma Dönemi Tarihi Eser
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