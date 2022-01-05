Eşini öldüren 70 yaşındaki sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Tarihi eser koruma altına alınırken, kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle M.B. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazıda ortaya çıkarılmış, 6. yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik tespit edildi.

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