Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Edirne'de, FETÖ zanlısı iki eski üsteğmen, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Doyran köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, görevinden ihraç edilmiş eski üsteğmenler Y.K. ve M.H.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Yunanistan FETÖ
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