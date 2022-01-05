Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuklu sanık emekli öğretmen Turgut Şimşek hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, maktul Sevil Şimşek ile sanık Turgut Şimşek arasında şiddetli geçimsizliklerin yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

Olay günü Turgut Şimşek'in kendi adına ruhsatlı tabancasıyla boynuna doğru ateş ettiği eşi Sevil Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, "Olayın gerçekleştiği odada açılarak yatak haline getirilmiş kanepe ve üzerinde çarşaf, yastık, yorgan bulunduğu, bu odanın muhtemelen Turgut Şimşek tarafından yatak odası olarak kullanıldığı, olay günü Sevil Şimşek'in kanepenin önünde yüzüstü yatar vaziyette bulunduğu, maktulün sağ bacağının hemen yanında da bir adet mutfak bıçağının bulunduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"Üzerime doğru gelince bir anda tetiğe bastım"

İddianamede, beyanlarına yer verilen sanık Turgut Şimşek, olay günü eşiyle parka gidip gezdiklerini ve daha sonra eve geldiklerini belirterek, "Bir koliye kitap dolduruyordum. Bu sırada eşimle tartışmaya başladık. Odadan çıkıp, eline bıçak alarak tekrar yanıma geldi. Eşimin gözü dönmüştü. Bıçakla beni öldüreceğini düşünerek daha önceden yastığın altına sakladığım silahı aldım. Üzerime doğru gelince bir anda tetiğe bastım. Keşke eşim beni bıçaklasaydı da ben bunu yapmasaydım. Çok pişmanım." beyanında bulundu.

15 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

Sanığın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istenen davanın duruşması 15 Şubat'ta görülecek.