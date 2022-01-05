Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meme kanseri tedavisi gören 76 yaşındaki Hamdiye Kocabekil, nadir görülen Steven Johnson sendromu nedeniyle daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Yetkililer, Kocabekil'in sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı istedi.

Kocabekil, Kırklareli Atatürk Stadı'ndan ambulans helikoptere alınarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, zaman kaybı yaşanmaması için hastanın hava ambulansıyla sevk edildiğini söyledi.