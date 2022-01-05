Fatih Sultan Mehmet'in 1460 yılında eski bedestenin üzerine inşa ettirdiği, mimarisiyle labirenti andıran Kapalıçarşı, 2021 yılını salgının gölgesinde geçirdi.

Çalışan insan sayısı ve gündelik sirkülasyonuyla kapalı bir şehir olan Kapalıçarşı’da, mücevherden giyime, halıdan çantaya binlerce ürün satılıyor.

Kapalıçarşı’da geçen sene, 2020 yılına göre ziyaretçi sayısı artsa da beklenen seviyeye ulaşmadı.

Salgın öncesinde günde binlerce kişi giriş çıkış yapıyordu

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, üç nesildir üyesi olduğu Kapalıçarşı'nın 560 yıllık tarihiyle Türkiye'nin tarihi, turistik, kültürel, sanat ve ekonomi merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kapalıçarşı'da 2 bin 500, hanlarında ise bin 200 civarında iş yeri bulunduğuna ve bu dükkanlarda 62 meslek kolunun faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, yazın 08.30-19.30, kışın ise 08.30-19.00 saatlerinde hizmet verildiğine değindi.

Şehrin en uğrak mekanlarından tarihi çarşının 2020-2021 yıllarında salgından olumsuz etkilerini vurgulayan Kurtulmuş, salgın öncesinde Kapalıçarşı'ya günde ortalama 150 bin kişinin giriş çıkış yaptığını vurguladı.

“Kapalıçarşı için 2021 toparlanma yılı oldu”

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'yı 2019 yılında 43 milyon kişinin ziyaret ettiğini anlattı:

"Bu sayı maalesef 2020 ve 2021 yıllarında yarı yarıya düştü. 2020 yılında 21 milyon 360 bin kişi, 2021 yılı 25,5 milyon kişi ziyaret etti. Burada çalışan sayısı 25 bin. Bunları da hesaba katarsak Kapalıçarşı'nın ziyaretçi sayılarında ciddi bir düşüş var. Bunda pandeminin etkisi büyük. Buradaki trafiğin olumsuz yansımalarında, otopark durumunun da etkisi var. Bu sorunları da yetkili makamlara ilettik. Bu konuda iyileştirmeler bekliyoruz."

Kapalıçarşı'da 2021’in "toparlanma yılı" olarak geçirdiğine değinen Kurtulmuş, 2021 yılı ziyaretçilerinin yaklaşık 5 milyonunu yabancı turistlerin oluşturduğunu vurguladı.

“Dünyanın en çok ziyaret edilen çarşılarından biri”

Kurtulmuş, aşılanma oranlarının yükselmesiyle Kapalıçarşı'da 2022 yılında hareketlilik beklediklerini ve "Grand Bazaar" markasına sahip Kapalıçarşı'nın dünyanın en çok ziyaret edilen tarihi çarşılarından biri olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, yabancıların Kapalıçarşı’yı Fatih Sultan Mehmet'in önemli eserlerinden biri olarak ziyaret ettiğini anlattı:

“Kapalıçarşı, Cevahir ve Sandal bedesteni olarak kuruldu daha sonra 42 bin metrekare genişledi. Bu yönüyle Kapalıçarşı'mız dünyada benzeri olmayan bir yer. Dolayısıyla 2022 yılında tarihi, turistik, ekonomik ve sosyal alanda yenilikler ve ilerlemeler bekliyoruz. Yurt dışındaki turistlerin burayı ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Çevre komşu ülkelerden daha fazla olmak üzere dünyanın her yerinden, Amerikalılar, Avrupalılar, Almanlar, Ruslar dahil, şu anda Kapalıçarşı'mızı ziyaret ediyor. Biz bunun sevincini yaşıyoruz."

“İçinden dünya geçiyor”

Herkesi Kapalıçarşı'yı görmeye davet eden Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'yı görmedim demek bize biraz eksiklik gibi geliyor. İnşallah bunun da telafi edilmesini bekliyoruz. Kapalıçarşı olarak gönlümüzü, odalarımızı, kapımızı bütün dünyaya açmış durumdayız. Hem gerçek hem de mecazi anlamda Kapalıçarşı’nın içinden dünya geçiyor. Biz çok mutluyuz böyle bir yerde yaşamaktan, böyle bir kültürü devam ettirmekten" dedi.

Kapalıçarşı'da köklü esnafların bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın önünde çok güzel günlerin olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.