Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halk otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, dönüş yapan halk otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Parlak'a sağa dönüş yapan A.U. idaresindeki halk otobüsü çarptı.
Parlak'ın otobüsün altında kaldığını görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince otobüsün altından çıkarılan Parlak hastaneye kaldırıldı. Parlak'ın hayati tehlikesi bulunuyor.
Sürücü A.U. ise gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Trafik Trafik Kazası
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