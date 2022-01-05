Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 66 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekipler, Menderes ve Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 66 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Kurtarılanlar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Yunanistan
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