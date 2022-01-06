Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü, denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçarken, cadde üzerinde park halindeki araçlara çarpan sürücü kaçmaya devam etti. İzini kaybettirmek için ara sokaklara giren sürücü sokak içerisinde bulunan park halindeki araçlara çarptı.

3 kilometre süren kovalamacanın ardından, park halindeki kamyonete çarpan otomobil içerisinde bulunan iki kişi yakalandı. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu otomobilde bulunan Ertuğrul Ş. ve Eşref Ş.'nin GBT sonucu iki şüphelinin de suç kaydı olduğu öğrenildi.

Sürücü Ertuğrul Ş.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve henüz geri alamadığı anlaşıldı. Sürücü Ertuğrul Ş.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve mala zarar verme suçlarından idari para cezası kesildi.