Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ardışık arandığı belirlenen meslekten ihraç edilmiş 5 eski asker ile örgütün bir dönem gizli sorumlusu olan Ö.F.S'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslere yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.