İslambey Mahallesi Tahta Minare Caddesi'nde ilerleyen Gaziosmanpaşa-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Tahta Minare durağına çarptı.

3 kişi yaralandı

Otobüsün bir kısmının durağın içine girdiği kazada, bekleyen 2 kişi ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü, durağa çarptı. Çok sayıda kişinin yaralandığı kazaya dair ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/ALpeVvHcug pic.twitter.com/21GDPpX59I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2022

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından caddede trafik normale döndü.

"Yaralıların hayati tehlikesi yok"

Kazayla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Hepimize geçmiş olsun. İki yaralımız var. Hayati tehlikeleri söz konusu değil. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kazanın nedeni araştırılıyor" dedi.