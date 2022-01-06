Tarlabaşı Caddesi'nde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu almak için duran taksiye çarptı.

3 kişi otomobilde sıkıştı

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan 3 kişi araç içinde sıkıştı. Otomobildeki yaralılar, çevredekiler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Yolcu aldığım esnada bana çarptı"

Taksi sürücüsü Sinan Altan "Ben yolcu almak için durdum. O sırada çok hızlı bir şekilde geldi, bana vurdu. Daha sonra da takla attı. Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Ben o sırada yolcuyu daha arabaya almamıştım. Biz yaralılara yardım ettik. Otomobilden çıkardık. Ambulans geldi, hastaneye sevk ettiler" dedi.

Kaza nedeniyle Tarlabaşı -Unkapanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yolcu almak için duran taksiye çarpan otomobilin takla atması ve taksiye binecekken ölümden dönen kadın turistin şok yaşadığı görülüyor.