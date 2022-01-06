Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cüyü yakaladığını açıkladı.
Açıklamanın tamanında şu ifadelere yer verildi:
"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/BQhafQDTlD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan FETÖ
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