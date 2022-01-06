İstanbul polisi, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada denetim gerçekleştirdi.

Şüpheli görülen araçlar arandı. Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

160 binden fazla GBT sorgulaması yapıldı

160 binden fazla kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 497 şüpheli ile yoklama kaçağı 520 kişi yakalandı.

Denetimlerde, 63 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para da ele geçirildi. 10 kişiye idari işlem yapıldı.

Uygulamada bin 324 araç ve motosiklet ile 62 sürücüye işlem yapan ekipler, 2 aracı trafikten men etti.