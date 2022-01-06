Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara istikameti Şekerpınar mevkisinde bariyerlere çarparak savrulan V.A. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Ü.B. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki M.G. yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otoyolda kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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