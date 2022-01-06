Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'de FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 10 ay ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 FETÖ'cünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslere yapılan baskında yakalanan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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