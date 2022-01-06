Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de bulutların arasından ışık demeti süzüldü
Mersin'de havanın kapalı olduğu anda bulutların arasından yansıyan gün ışığı güzel bir manzara oluşturdu.
Mersin'de akşam saatlerinde ortaya çıkan ışık huzmesi, bulutların arasından yeryüzüne süzüldü.
Apartmanların üstüne yansıyan gün ışığı, ilginç bir manzara oluşturdu.
Işık demeti veya ışık huzmesi, ışığın ince bir demet halinde bir kaynaktan ışımasına deniliyor.
Etiketler: Mersin
Sıradaki Haber
Balıkesir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz