Mersin'de akşam saatlerinde ortaya çıkan ışık huzmesi, bulutların arasından yeryüzüne süzüldü.

Apartmanların üstüne yansıyan gün ışığı, ilginç bir manzara oluşturdu.

Işık demeti veya ışık huzmesi, ışığın ince bir demet halinde bir kaynaktan ışımasına deniliyor.