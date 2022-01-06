Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli sağanak etkili olacak.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanağın Edirne ve Kırklareli geneli, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Sağanak Hava Durumu
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