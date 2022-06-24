Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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