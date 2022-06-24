Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 19:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü: 3 bina tahliye edildi
Bartın’da etkili olan sağanak sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü, 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Duvarın çökme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bartın’da etkili olan sağanak sonrası Orduyeri mahallesi Kaynarca mevkisinde 4 katlı bir binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü.
Çökme sonrası kayan toprak nedeniyle zemin katın duvarları yıkıldı, birinci kattaki balkon ve duvarlar da zarar gördü.
[Fotoğraf: İHA]
3 bina tahliye edildi
İstinat duvarı çöken bina ile çevresindeki 2 binada oturanlar tahliye edildi.
Vatandaşlar tarafından çökme anı saniye saniye kaydedildi.
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