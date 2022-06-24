Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşılan adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada 7 kilogram eroin ile 2 hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.