Kırsal Işıklı Mahallesi'ndeki bir boya dolum deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Can kaybı ve yaralanma yok"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ekiplerin yangına hızlıca müdahale ettiğini belirterek bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Alevlerin deponun yanındaki bir eve de sıçradığını ve hasara neden olduğunu aktaran Canbolat, "Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil" dedi.

Canbolat, çevredeki zeytinlik ve yeşil alanlara ilişkin bir risk olmadığını sözlerine ekledi.