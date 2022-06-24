Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını havadan ve karadan yaptıkları müdahalelerle kontrol altına almaya çalışıyor.
İlçeye bağlı Sofular köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İnsansız hava araçlarının görüntüleri ve yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve personel sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını
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