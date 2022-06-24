İlçeye bağlı Sofular köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İnsansız hava araçlarının görüntüleri ve yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve personel sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]