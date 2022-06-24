Yeşil vatanı saran alevlerin üzerine bırakıldı, rengiyle dikkatleri çekti...

Marmaris'te uçaklardan püskürtülen kırmızı köpüğün, yüzde 100 yerli üretim bir yangın söndürme teknolojisi olduğu anlaşıldı.

Rengiyle ekiplerin işini kolaylaştırıyor

Kırmızı köpük, iş insanı ve doğa gönüllüsü Özay İpek'in sahibi olduğu şirket tarafından geliştirildi.

Rengi, ekiplerin işini kolaylaştırıyor. Müdahale edilen alanlar belirgin şekilde ayırt edilebiliyor.

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Köpük canlılara da zarar vermiyor

Şirket sahibi Özay İpek, "Doğaya ve canlılara hiçbir zararı olmayan, soğutucu ve geciktirici özelliği olan bir köpük geliştirdik. Bu ürün aynı zamanda doğada gübreye de dönüşüyor" dedi.

Kırmızı köpük, benzerlerinden farklı olarak su kaybı yaşatmadan alevlerin söndürülmesine katkı sağlıyor.

Köpük, yangını bastırıyor ve soğutuyor

İpek, ürünün en önemli özelliklerinden birinin suyu büyük oranda hacim kaybettirmeden bitki örtüsünün üzerine indirmesi olduğunu söyledi. Ürün ayrıca, soğutma ve geciktirme özelliği de barındırıyor.

Köpük, yangında battaniye görevi görüyor, bitkilerin alev almasını engelliyor. Benzeri sadece Amerika'da üretilen kırmızı köpük, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarında aktif olarak kullanılıyor.